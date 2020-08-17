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Цуренко и Костюк поднялись в рейтинге WTA
Обновленное положение в женском теннисном рейтинге.
На прошлой неделе в WTA-туре прошли два турнира – чемпионкой Праги стала Симона Халеп, а в Лексингтоне первый титул в карьере выиграла Дженнифер Брэйди.
Леся Цуренко в Праге прошла квалификацию, затем в первом раунде основной сетки обыграла пятую сеяную Екатерину Александрову, но из-за травмы не смогла продолжить борьбу на турнире. Четыре победы в столице Чехии позволили Цуренко подняться на восемь позиций в мировом рейтинге.
Марта Костюк в Праге также выиграла квалификацию, однако в первом круге не смогла обыграть Камилу Джорджи. В рейтинге WTA Костюк отыграла три позиции.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 8717 очков
2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 6356
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5205
4 (4). София Кенин (США) – 4590
5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 4580
6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) – 4555
7 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4335
8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) – 4010
9 (9). Серена Уильямс (США) – 3975
10 (10). Наоми Осака (Япония) – 3625
…
25 (25). Даяна Ястремская (Украина) – 1835
99 (98). Катерина Козлова (Украина) – 658
107 (106). Катарина Завацкая (Украина) – 631
131 (139). Леся Цуренко (Украина) – 507
137 (140). Марта Костюк (Украина) – 477
145 (145). Ангелина Калинина (Украина) – 436