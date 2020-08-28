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На US Open впервые сыграют семь украинок

Теннис
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Накануне они узнали имена своих первых соперниц.

На US Open впервые сыграют семь украинок
Новина українською

Впервые в истории Украина на Открытом чемпионате США в женском одиночном разряде будет представлена семью игроками. Прежде национальным рекордом на американском Шлеме были шесть игроков в 2018 году.

Даяна Ястремская в статусе 19-й сеяной свой путь в Нью-Йорке начнет матчем с Астрой Шарма (№126 рейтинга WTA). Одесситка попала в верхнюю половину турнирной сетки и может сыграть с шестой сеяной Петрой Квитовой.

Катерина Козлова в первом раунде сыграет с Уитни Осигве (№143), Катарину Завацкую ждет матч с 11-й ракеткой турнира Еленой Рыбакиной (№17), Леся Цуренко стартует поединком с Мэдисон Бренгл (№82), Марта Костюк сыграет с Дарьей Касаткиной (№68), а Ангелину Калинину ждет проверка в противостоянии с лидером посева Каролиной Плишковой (№3).

Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 31 августа по 13 сентября. Из-за пандемии коронавируса второй в сезоне турнир Большого шлема состоится при пустых трибунах.

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В статье: Леся Цуренко Марта Костюк Даяна Ястремская US Open-2020
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