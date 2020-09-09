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Зверев и Карреньо-Буста определят финалиста US Open

Теннис
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Никто из этой пары ранее не играл в финале Шлема.

Зверев и Карреньо-Буста определят финалиста US Open
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Александр Зверев в четвертьфинале за 3 часа и 29 минут обыграл Борну Чорича (1:6, 7:6, 7:6, 6:3). Зверев после провала в первом сете во второй партии проигрывал 2:4, но сделал брейк в 8-м гейме и переломил ход игры.

В матче с Чоричем немец подал 18 эйсов, организовал 52 виннерса и реализовал 3 из 8 брейк-поинтов.

Во втором четвертьфинале дня Пабло Карреньо-Буста неожиданно отправил домой Дениса Шаповалова. Теннисисты провели на корте более 4 часов – 3:6, 7:6, 7:6, 0:6, 6:3.

Шаповалов сделал на три брейка больше и более чем в два раза превзошел испанца по количеству активно выигранных мячей, но два проигранных тайбрейка стоили теннисисту из Канады места в полуфинале.

Полуфинал US Open между Александром Зверевым и Пабло Карреньо-Буста будет сыгран в пятницу, 11 сентября.

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В статье: Пабло Каррено Буста Александр Зверев US Open-2020
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