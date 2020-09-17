  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Кубок Федерации переименован в Кубок Билли Джин Кинг
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок Федерации переименован в Кубок Билли Джин Кинг

Теннис
(1 голосов)

Это первый случай переименования крупного турнира

Кубок Федерации переименован в Кубок Билли Джин Кинг
Новина українською

Международная федерация тенниса (ITF) переименовала Кубок Федерации в Кубок Билли Джин Кинг.

"Это первый случай, когда крупные международные командные соревнования названы в честь женщины, что открывает новую эру для этого исторического турнира и представляет собой знаменательный момент для спорта.

Переименование – это продолжение представленных ранее изменений формата финального этапа турнира. Теперь он объединит 12 лучших стран, которые в течение одной недели будут соревноваться за звание чемпионов мира в Будапеште. С 2021 года под своим новым названием финал Кубка Билли Джин Кинг будет присуждать самый большой ежегодный призовой фонд в командном женском спорте — эквивалентный призовым мужского Кубка Дэвиса", — сообщает пресс-служба ITF.

"Это большая честь, что женский чемпионат мира по теннису назвали в мою честь, я отношусь к этому очень серьёзно и ответственно. Наша задача — поделиться этим видением с будущими поколениями молодых девушек, потому что они должны знать, что могут выбрать любой путь", — прокомментировала Билли Джин Кинг.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кубок Федерации
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...