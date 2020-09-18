Ястремская проиграла Халеп и покинула турнир в Риме

Ястремская в первом очном матче против Симоны Халеп пыталась во второй раз в карьере и впервые на грунте выйти в четвертьфинал турнира категории Premier 5.

Начало матча осталось за Ястремской – Даяна за счет активной игры повела с брейком 3:0. Халеп больше не ошибалась на своей подаче, а вот Ястремская играла не так надежно – в 5-м гейме украинка позволила сопернице сделать обратный брейк, а затем при счете 5:5 отдала еще один гейм на своей подаче и смирилась с потерей первого сета.

Начало второго сета Ястремская провалила – Даяна в трех стартовых геймах выиграла лишь два очка и отдала два гейма на своей подаче. Украинка быстро сделала один обратный брейк, но больше зацепиться за прием не смогла. Победа Халеп в двух сетах – 7:5, 6:4.

Симона Халеп в 1/4 финала Internazionali BNL d’Italia сыграет с Еленой Рыбакиной, а Даяна Ястремская в следующий раз выйдет на корт уже на Ролан Гаррос в Париже.