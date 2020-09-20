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Симона Халеп стала первой финалисткой турнира в Риме

Теннис
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Румынка поборется за титул

Симона Халеп стала первой финалисткой турнира в Риме
UA-Футбол
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Румынская теннисистка, вторая ракетка мира Симона Халеп в полуфинале грунтового турнира в Риме (Италия) победила испанку Гарбинье Мугурусу (WTA №17) и вышла в финал соревнований.

Счет матча 2-1 (6-3; 4-6; 6-4) в пользу победительницы поединка, в активе которой 2 эйса, 51% выигранных очков, 9 из 18 реализованных брейков и 2 двойные ошибки. У ее соперницы эйсов не было, 49% выигранных очков, 7 из 15 реализованных брейков и 8 двойных ошибок.

В матче за титул Симона Хилеп сыграет с победительницей противостояния Плишкова / Вондроушова.

Напомним, что ранее Элина Свитолина покинула турнире в Риме.

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В статье: Симона Халеп Гарбинье Мугуруса
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