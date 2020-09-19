Свитолина без шансов проигрывает Вондроушовой и покидает турнир в Риме

Украинская теннисистка, шестая ракетка мира Элина Свитолина проиграла в матче 1/4 финала турнира в Риме (Италия).

В матче за право сыграть в полуфинале соревнований наша спортсменка уступила представительнице Чехии Маркете Вондроусовой (WTA №19).

Счет матча 2-0 (6-3;6-0) в пользу соперницы украинки.

Первый сет наша теннисистка начала с борьбы за брейки. На двух подачах соперницы она имела шансы забрать ее мячи, но удача упорно была не на ее стороне. А при счете 1-2 Элина и вообще проиграла свою подачу, что и стало началом конца для нее. Соперница не без проблем, но все же довела сет до логического завершения.

Во второй партии проблемы в Свитолиной только добавлялись. Проиграный первый розыгрыш, неуверенная игра, заметно сильнее соперница - все это привело к тому, что наша теннисистка почти без боя отдала сет.

В полуфинале соревнований чешка сыграет против победительницы пары Мертенс / Плишкова.