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Джокович обошёл надаля по количеству побед на турнирах серии "Мастерс"

Теннис
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Теперь Новак впереди

Джокович обошёл надаля по количеству побед на турнирах серии "Мастерс"
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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович выиграл 36-й титул серии "Мастерс", в пятый раз завоевав трофей на турнире в Риме (Италия).

По числу побед на "Мастерсах" Джокович обошёл "короля грунта" испанца Рафаэля Надаля, в активе которого 35 аналогичных титулов. На грунтовом "Мастерсе" в столице Италии чаще Джоковича выигрывал только Надаль, завоевавший 9 трофеев в Риме.

В финале римского "Мастерса" 2020 года Джокович нанёс поражение аргентинцу Диего Шварцману (8) со счётом 7:5, 6:3. Именно Шварцман, для которого это был первый финал "Мастерса" в карьере, не дал сыграть в решающем матче соревнований Надалю. Диего одолел Рафаэля в четвертьфинале.

Выиграв римский "Мастерс", Джокович завоевал 81-й титул в карьере и четвёртый — в сезоне-2020.

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В статье: Новак Джокович Рафаэль Надаль Диего Шварцман
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