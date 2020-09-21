Джокович обошёл надаля по количеству побед на турнирах серии "Мастерс"

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович выиграл 36-й титул серии "Мастерс", в пятый раз завоевав трофей на турнире в Риме (Италия).

По числу побед на "Мастерсах" Джокович обошёл "короля грунта" испанца Рафаэля Надаля, в активе которого 35 аналогичных титулов. На грунтовом "Мастерсе" в столице Италии чаще Джоковича выигрывал только Надаль, завоевавший 9 трофеев в Риме.

В финале римского "Мастерса" 2020 года Джокович нанёс поражение аргентинцу Диего Шварцману (8) со счётом 7:5, 6:3. Именно Шварцман, для которого это был первый финал "Мастерса" в карьере, не дал сыграть в решающем матче соревнований Надалю. Диего одолел Рафаэля в четвертьфинале.

Выиграв римский "Мастерс", Джокович завоевал 81-й титул в карьере и четвёртый — в сезоне-2020.