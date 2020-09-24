Украинские теннисистки узнали соперниц в основной сетке Ролан Гаррос

Состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Франции по теннису.

В основной сетке женского одиночного разряда сыграют четыре украинки: Элина Свитолина (№5 WTA), Даяна Ястремская (№28 WTA), Катерина Козлова (№99 WTA) и Катарина Завацкая (№112 WTA). Также через квалификацию в основу может попасть Марта Костюк (№119 WTA).

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на старте турнира сразится с Варварой Грачовой из России (№89 WTA).

Даяна Ястремская начнет соревнования матчем против представительницы Австралии Дарьи Гавриловой (№785 WTA).

Третья ракетка Украины Катерина Козлова стартует матчем с испанкой Паулой Бадосой (№87 WTA).

Катарина Завацкая дебютирует в основе Ролан Гаррос матчем против Кики Бертенс из Нидерландов (№8 WTA).