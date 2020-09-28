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Завацкая взяла сет у 5-й сеяной, но вылетела с Ролан Гаррос
Украинка остановилась на полпути от сенсации
Первую в карьере победу на турнире Большого шлема Катарина Завацкая пыталась добыть в матче с 8-й ракеткой мира Кики Бертенс, которая 4 года назад на Ролан Гаррос остановилась в шаге от финала.
Завацкая больше часа реально претендовала на победу, но совершить сенсацию все же не смогла, уступив в трех сетах – 6:2, 2:6, 0:6.
Катарина в своем единственном матче в Париже сделала 5 брейков, проиграла 8 геймов на своей подаче, выиграла всего 40% очков с первого мяча и совершила 33 невынужденных ошибки при 18 ударах навылет.
На Ролан Гаррос Катарина Завацкая заработала 70 рейтинговых очков и 60 тысяч евро призовых.