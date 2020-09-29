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Плишкова одержала волевую победу на старте Ролан Гаррос

Теннис
(2 голосов)

Вторая сеяная идет дальше

Плишкова одержала волевую победу на старте Ролан Гаррос
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Каролина Плишкова на старте Открытого чемпионата Франции неожиданно испытала большие проблемы в матче со 172-й ракеткой мира из Египта Майар Шериф (6:7, 6:2, 6:4). Четвертому номеру рейтинга WTA пришлось задержаться на корте на 2 часа и 16 минут.

Плишкова могла закрывать матч и в двух сетах, однако в первой партии упустила восемь сет-болов. Второй сет чешка выиграла с тремя брейками, а в решающей партии сделала брейк в седьмом гейме, после чего дважды уверенно защитила свою подачу.

В матче первого раунда Плишкова подала 5 эйсов, выиграла 78% очков с первой подачи, реализовала 5 из 15 брейк-поинтов, а также сделала 44 виннерса и допустила 46 невынужденных ошибок.

Плишкова в 17-й раз подряд преодолела первый круг на турнире Большого шлема, а ее следующей соперницей в Париже станет чемпионка Ролан Гаррос-2017 Елена Остапенко.

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В статье: Каролина Плишкова Ролан Гаррос
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