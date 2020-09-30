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Свитолина со скрипом прошла в третий раунд Ролан Гаррос

Теннис
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Непростая победа первой ракетки Украины

Свитолина со скрипом прошла в третий раунд Ролан Гаррос
Новина українською

Элина Свитолина была большим фаворитом в матче со 178-й ракеткой мира Ренатой Сарасуа, но смогла обыграть американку только в трех сетах, причем во второй партии третья сеяная не взяла ни одного гейма – 6:3, 0:6, 6:2.

Первый сет Свитолина забрала с тремя брейками и 75% выигранными мячами с первой подачи. Тем временем Сарасуа за стартовый отрезок матча настреляла 18 невынужденных ошибок.

Во второй партии Элина резко сдала – украинка проиграла 3 гейма на своей подаче и сделала 16 невынужденных ошибок при всего двух активно выигранных мячах.

Сарасуа на старте решающего сета упустила двойной брейк-поинт, затем теннисистки обменялись брейками, а ключевым в матче стал шестой гейм – Свитолина взяла подачу мексиканки и на классе довела матч до победы.

Элина Свитолина в шестой раз подряд вышла в третий раунд Открытого чемпионата Франции, а ее следующей соперницей может стать 27-я сеяная из России Екатерина Александрова.

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В статье: Элина Свитолина Ролан Гаррос
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