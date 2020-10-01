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WTA может провести Итоговый турнир в 2020 году

Теннис
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Вот это поворот

WTA может провести Итоговый турнир в 2020 году
Новина українською

Из-за пандемии коронавируса Женская теннисная ассоциация ранее объявила, что Итоговый турнир WTA в Шэньчжэне в 2020 году не состоится.

Теперь же авторитетный инсайдер Бен Ротенберг, ссылаясь на эфир телеканала Tennis Channel, сообщил, что в WTA все же пытаются организовать Итоговый турнир. WTA Finals-2020 может пройти в Праге или на Гавайях.

На данный момент непонятно, как WTA планирует отбирать участниц на Итоговый турнир. Чемпионская гонка-2020 заморожена, а в неофициальной версии только 11 теннисисток набрали в этом сезоне более 1500 очков.

Отметим, что в случае классической схемы квалификации Элина Свитолина рискует не попасть на Итоговый турнир. Из-за пропуска US Open первая ракетка Украины занимает лишь 19-е место по набранным очкам в текущем сезоне.

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В статье: Элина Свитолина Итоговый чемпионат WTA
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