Лопатецкая вылетела с юниорского Ролан Гаррос

Во втором раунде юниорского Ролан Гаррос Дарья Лопатецкая в трех сетах за 2 часа и 13 минут проиграла Оксане Селехметьевой (6:3, 3:6, 3:6), которую во взрослом рейтинге WTA опережает почти на 350 позиций.

После победы в первом сете украинка на старте третьей партии повела 1:0 с брейком, но затем отдала четыре подряд гейма на своей подаче и упустила инициативу.

В решающем сете Лопатецкая на три брейка россиянки ответила только одним результативным геймом на приеме.