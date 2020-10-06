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Лопатецкая вылетела с юниорского Ролан Гаррос

Теннис
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Не на такой результат мы рассчитывали

Лопатецкая вылетела с юниорского Ролан Гаррос
Новина українською

Во втором раунде юниорского Ролан Гаррос Дарья Лопатецкая в трех сетах за 2 часа и 13 минут проиграла Оксане Селехметьевой (6:3, 3:6, 3:6), которую во взрослом рейтинге WTA опережает почти на 350 позиций.

После победы в первом сете украинка на старте третьей партии повела 1:0 с брейком, но затем отдала четыре подряд гейма на своей подаче и упустила инициативу.

В решающем сете Лопатецкая на три брейка россиянки ответила только одним результативным геймом на приеме.

Ранее UA-Футбол сообщал, что мать Лопатецкой спровоцировала неприятный инцидент на Ролан Гаррос.

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В статье: Дарья Лопатецкая Ролан Гаррос
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