На Ролан Гаррос вызывали саперов из-за мамы украинской теннисистки

Как сообщает портал OpenCourt, накануне на территории Открытого чемпионата Франции возле корта №11 обнаружили бесхозную сумку. Организаторам турнира пришлось вызывать саперов с собаками.

Позже выяснилось, что сумку оставила мать Дарьи Лопатецкой Анна Филоненко, которая присутствовала на победном матче своей дочери в первом раунде юниорского Ролан Гаррос.

Журналисты связывались с Филоненко, однако та из-за незнания английского языка не смогла сообщить, были ли у нее проблемы с французской полицией.

Дарья Лопатецкая сегодня проведет свой второй матч на юниорском Шлеме в Париже.