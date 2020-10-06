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На Ролан Гаррос вызывали саперов из-за мамы украинской теннисистки

Теннис
(1 голосов)

Неприятный инцидент

На Ролан Гаррос вызывали саперов из-за мамы украинской теннисистки
Новина українською

Как сообщает портал OpenCourt, накануне на территории Открытого чемпионата Франции возле корта №11 обнаружили бесхозную сумку. Организаторам турнира пришлось вызывать саперов с собаками.

Позже выяснилось, что сумку оставила мать Дарьи Лопатецкой Анна Филоненко, которая присутствовала на победном матче своей дочери в первом раунде юниорского Ролан Гаррос.

Журналисты связывались с Филоненко, однако та из-за незнания английского языка не смогла сообщить, были ли у нее проблемы с французской полицией.

Дарья Лопатецкая сегодня проведет свой второй матч на юниорском Шлеме в Париже.

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В статье: Дарья Лопатецкая Ролан Гаррос
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