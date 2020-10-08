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Джокович в 10-й раз пробился в полуфинал Ролан Гаррос

Теннис
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Первая ракетка мира подбирается к титулу

Джокович в 10-й раз пробился в полуфинал Ролан Гаррос
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В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции Новак Джокович оформил волевую победу над Пабло Карреньо-Буста (4:6, 6:2, 6:3, 6:4), которому несколько недель назад со скандалом уступил на US Open.

После осечки в первом сете Джокович до конца матча сделал пять брейков и однажды проиграл свою подачу.

На пути к полуфиналу лидер рейтинга АТР подал 2 эйса, выиграл 72% очков с первой подачи, а также реализовал 6 из 13 брейк-поинтов и сделал 53 виннерса.

Следующим соперником Новака Джоковича в Париже станет Стефанос Циципас, который на Ролан Гаррос дебютирует в 1/2 финала.

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В статье: Новак Джокович Пабло Каррено Буста Ролан Гаррос
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