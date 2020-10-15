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Директор Australian Open: Нельзя просить спортсменов выступать на турнире после двух недель на карантине

Теннис
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Крэйг Тили разъяснил ситуацию

Директор Australian Open: Нельзя просить спортсменов выступать на турнире после двух недель на карантине
Новина українською

Директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тили порассуждал о проведении турнира в 2021 году.

"Если игрокам придётся уходить на карантин и торчать в отеле две недели прямо перед стартом сезона, это не вариант. Нельзя просить спортсменов выступать на турнире „Большого шлема“ после двух недель на карантине.

Сейчас сложность в том, что границы по-прежнему закрыты. Мы планируем, что к турниру их откроют. Мы работаем с властями всех штатов, ведём переговоры, чтобы внутри созданного нами карантинного пространства игроки могли тренироваться и передвигаться между гостиницей и кортами.

У нас мало времени. Нам нужны гарантии от правительства и органов здравоохранения. В следующие две недели — может, месяц — нам необходимо знать, откроют ли границы и сможем ли мы провести турнир", — приводит слова Тили The Canberra Times.

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В статье: Australian Open
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