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501 роза: Даяна Ястремская желает всем приятного воскресенья. Фото
Украинка шикарная
Украинская теннисистка Даяна Ястремская желает своим поклонникам хорошего воскресенья. Соответствующий пост она разместила на своей официальной странице в Instagram.
"Желаю Вам всем хорошего воскресенья. 501"
Напомним, что ранее Рафаэль Надаль
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