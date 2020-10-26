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Завацкая и Снигур с побед стартовали на турнире в Стамбуле
Украинки достойно сыграли на старте
Украинские теннисистки Катарина Завацкая и Дарья Снигур с победы стартовали на 25-тысячнике в Стамбуле.
В поединке первого круга Завацкая обыграла представительницу Чехии Линду Фругвиртову в двух сетах.
Катарина Завацкая - Линда Фругвиртова 6:4, 7:5
Дарья Снигур - Айла Аксу 6:1, 6:1
В свою очередь Снигур в двух сетах разобралась с Айлой Аксу из Турции.
Во втором круге Снигур сразится с Еленой-Габриэлой Русе, а соперница Завацкой определится позже.
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