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Тим вышел в четвертьфинал турнира в Вене
Австриец легко справился с соперником
Австрийский теннисист Доминик Тим одержал уверенную победу в матче второго круга турнира категории ATP 500 в Вене (Австрия). Второй номер посева обыграл представителя Чили Кристьяна Гарина.
Доминик Тим - Кристьян Гарин 6:3, 6:2
Продолжительность матча составила 1 час 6 минут. Тим выполнил 8 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. Гарин, занимающий 22-е место в рейтинге ATP, 3 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и не имел шансов взять подачу соперника.
Турнир в Вене завершится 1 ноября. Действующим чемпионом соревнований является Доминик Тим, который в прошлогоднем финале обыграл Диего Шварцмана из Аргентины — 3:6, 6:4, 6:3.
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