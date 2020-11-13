  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стаховский снялся с турнира в Братиславе
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стаховский снялся с турнира в Братиславе

Теннис
(1 голосов)

Очень жаль

Стаховский снялся с турнира в Братиславе
Новина українською

Сергей Стаховский в четвертьфинале турнира ATP Challenger Tour в Братиславе с призовым фондом € 44,820 должен был сыграть с немцем Максимилианом Мартерером, однако украинец на матч не вышел. Причины неизвестны.

Две победы в Братиславе принесли Стаховскому 730 евро призовых и 7 очков в рейтинг АТР.

В Братиславе Сергей Стаховский впервые с февраля выиграл два матча подряд.

Ранее UA-Футбол вспоминал шесть самых ярких побед украинок на турнирах WTA.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Стаховский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...