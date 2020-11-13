Стаховский снялся с турнира в Братиславе

Сергей Стаховский в четвертьфинале турнира ATP Challenger Tour в Братиславе с призовым фондом € 44,820 должен был сыграть с немцем Максимилианом Мартерером, однако украинец на матч не вышел. Причины неизвестны.

Две победы в Братиславе принесли Стаховскому 730 евро призовых и 7 очков в рейтинг АТР.

В Братиславе Сергей Стаховский впервые с февраля выиграл два матча подряд.