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Открытый чемпионат Австралии может быть перенесен - СМИ

Теннис
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Причину объяснять не надо

Открытый чемпионат Австралии может быть перенесен - СМИ
UA-Футбол
Новина українською

Издание Herald Sun сообщает, что Открытый чемпионат Австралии 2021 может быть перенесен февраль - март следующего года.

Причиной этому стал запрет властей Австралии на въезд иностранных игроков до конца 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Таким образом уже скоро может быть принято решение о переносе соревнований на соответствующие сроки.

Напомним, что ранее Новак Джокович прокомментировал выход в полуфинал Итогового турнира.

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В статье: Australian Open коронавирус
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