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Открытый чемпионат Австралии может быть перенесен - СМИ
Причину объяснять не надо
Издание Herald Sun сообщает, что Открытый чемпионат Австралии 2021 может быть перенесен февраль - март следующего года.
Причиной этому стал запрет властей Австралии на въезд иностранных игроков до конца 2020 года из-за пандемии коронавируса.
Таким образом уже скоро может быть принято решение о переносе соревнований на соответствующие сроки.
Напомним, что ранее Новак Джокович
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