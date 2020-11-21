Открытый чемпионат Австралии может быть перенесен - СМИ

Издание Herald Sun сообщает, что Открытый чемпионат Австралии 2021 может быть перенесен февраль - март следующего года.

Причиной этому стал запрет властей Австралии на въезд иностранных игроков до конца 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Таким образом уже скоро может быть принято решение о переносе соревнований на соответствующие сроки.