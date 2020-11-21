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Доминик Тим победил Джоковича и стал первым финалистом Итогового турнира
Тяжелая победа для третьей ракетки мира
Третья ракетка планеты, австриец Доминик Тим вышел в финал Итогового турнира 2020. В полуфинальном поединке он одолел первого номера мирового рейтинга, серба Новака Джоковича.
Счет встречи 2-1 (7-5; 6-7; 7-6) в пользу победителя этого поединка, в активе которого 12 подач на вылет, 1 с 2 использованный брейк, 3 из 3 отыгранных брейков, 47 виннеров, 35 невынужденных ошибок и 5 двойных ошибок. У его соперника 5 эйсов, 0 с 3 использованных брейков, 1 с 2 отыгранный брейк, 19 виннеров, 25 невынужденных ошибок и отсутствие двойных ошибок.
Судьба первого сета решилась при счете 5-5, когда Джокович уступил на своей подаче, позволив сопернику реализовать пункт больше, а затем без боя отдав Тиму его собственный гейм.
Доминик мог решить судьбу матча уже во втором сете, когда имел на тайбрейке 4 матчпойнта, но ни один из них так и не реализовал. Однако, по счету 11-10 Новак сумел взять подачу соперника и перевести игру в глубокие воды.
Третью партию оба играли довольно ровно и все снова решалось на тайбрейке. Проигрывая по ходу 0-4 австриец сумел переломить ход игры и забрать следующие 6 очков, а при счете 6-5 реализовать второй в сете матчмойнт и выйти в финал соревнований.
Счет очных встреч между австрийцем и сербом: 7-5 (Джокович).
Таким образом, Доминик Тим второй год подряд вышел в финал Итогового турнира. В прошлом году в решающем матче он уступил греку Стефанос Циципасу.
На этот раз в решающем матче ему будет противостоять победитель пары Надаль - Медвевдев.
Nitto ATP Finals
Лондон, Великобритания
15-22 ноября
Хард
Действующий чемпион: Стефанос Циципас (Греция)
Полуфинал
Новак Джокович (АТР №1) (Сербия) - Доминик Тим (АТР №3) (Австрия)
1 - 2 (5-7; 7-6; 6-7)
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