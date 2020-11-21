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Доминик Тим победил Джоковича и стал первым финалистом Итогового турнира

Теннис
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Тяжелая победа для третьей ракетки мира

Доминик Тим победил Джоковича и стал первым финалистом Итогового турнира
UA-Футбол
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Третья ракетка планеты, австриец Доминик Тим вышел в финал Итогового турнира 2020. В полуфинальном поединке он одолел первого номера мирового рейтинга, серба Новака Джоковича.

Счет встречи 2-1 (7-5; 6-7; 7-6) в пользу победителя этого поединка, в активе которого 12 подач на вылет, 1 с 2 использованный брейк, 3 из 3 отыгранных брейков, 47 виннеров, 35 невынужденных ошибок и 5 двойных ошибок. У его соперника 5 эйсов, 0 с 3 использованных брейков, 1 с 2 отыгранный брейк, 19 виннеров, 25 невынужденных ошибок и отсутствие двойных ошибок.

Судьба первого сета решилась при счете 5-5, когда Джокович уступил на своей подаче, позволив сопернику реализовать пункт больше, а затем без боя отдав Тиму его собственный гейм.

Доминик мог решить судьбу матча уже во втором сете, когда имел на тайбрейке 4 матчпойнта, но ни один из них так и не реализовал. Однако, по счету 11-10 Новак сумел взять подачу соперника и перевести игру в глубокие воды.

Третью партию оба играли довольно ровно и все снова решалось на тайбрейке. Проигрывая по ходу 0-4 австриец сумел переломить ход игры и забрать следующие 6 очков, а при счете 6-5 реализовать второй в сете матчмойнт и выйти в финал соревнований.

Счет очных встреч между австрийцем и сербом: 7-5 (Джокович).

Таким образом, Доминик Тим второй год подряд вышел в финал Итогового турнира. В прошлом году в решающем матче он уступил греку Стефанос Циципасу.

На этот раз в решающем матче ему будет противостоять победитель пары Надаль - Медвевдев.

Nitto ATP Finals

Лондон, Великобритания

15-22 ноября

Хард

Действующий чемпион: Стефанос Циципас (Греция)

Полуфинал

Новак Джокович (АТР №1) (Сербия) - Доминик Тим (АТР №3) (Австрия)

1 - 2 (5-7; 7-6; 6-7)

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В статье: Новак Джокович Доминик Тим Итоговый турнир АТР
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