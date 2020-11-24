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Маррей: Хэмилтон заслуживает звания рыцаря
Энди считает, что именно Хэмилтон заслуживает этого звания
Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей, который получал от королевы Великобритании звание рыцаря, считает, что семикратный чемпион мира Формулы-1, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон также заслуживает подобной чести.
"С точки зрения его достижений в спорте, конечно, он заслуживает этого звания. Он — один из самых успешных спортсменов в истории Великобритании. Кроме того дело не только в его выступлениях, а и в том, что он делает за пределами трассы. Он поддерживает большие начинания, так что он определённо заслуживает этого звания", — приводит слова Маррея GPblog.
Напомним, в истории пока есть только три пилота, получавшие звание рыцаря. Ими стали Стирлинг Мосс и трёхкратные чемпионы мира Джек Брэбем и Джеки Стюарт.
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