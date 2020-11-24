  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Маррей: Хэмилтон заслуживает звания рыцаря
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маррей: Хэмилтон заслуживает звания рыцаря

Теннис
(1 голосов)

Энди считает, что именно Хэмилтон заслуживает этого звания

Маррей: Хэмилтон заслуживает звания рыцаря
Новина українською

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей, который получал от королевы Великобритании звание рыцаря, считает, что семикратный чемпион мира Формулы-1, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон также заслуживает подобной чести.

"С точки зрения его достижений в спорте, конечно, он заслуживает этого звания. Он — один из самых успешных спортсменов в истории Великобритании. Кроме того дело не только в его выступлениях, а и в том, что он делает за пределами трассы. Он поддерживает большие начинания, так что он определённо заслуживает этого звания", — приводит слова Маррея GPblog.

Напомним, в истории пока есть только три пилота, получавшие звание рыцаря. Ими стали Стирлинг Мосс и трёхкратные чемпионы мира Джек Брэбем и Джеки Стюарт.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Льюис Хэмилтон Энди Маррей
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...