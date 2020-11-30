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Отец Ястремской: Когда Бажин поздравил Осаку, это была весёлая история с печальным концом

Теннис
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Отец теннисистки рассказал, почему они прекратили сотрудничество с Бажиным

Отец Ястремской: Когда Бажин поздравил Осаку, это была весёлая история с печальным концом
Новина українською

Отец украинской теннисистки Даяны Ястремской Александр подвёл итоги сезона-2020, который его дочь начинала под руководством Саши Бажина. Ястремская рассталась с Бажиным в сентябре после того, как тренер поздравил Осаку с победой над своей нынешней подопечной.

"Саша Бажин — хороший тренер, очень услужливый, внимательный, но оказалось, что не наш. С ним Даяна получила очередной опыт, и я не считаю это ошибкой, но и плюсов, к сожалению, не вижу тоже.

В первую очередь, хочется отметить, что Даяна очень непростая девочка и с ней нелегко. Решение о сотрудничестве с Сашей Бажиным было у нас обоюдным. Мы действительно прошли с ним хорошую подготовку, думали о новой тактике её игры, а в итоге имеем то, что имеем.

Даяна очень сильно чувствует людей, это её дар и ей сложно. Для неё очень важны отношения в целом, как на корте, так и вне корта. Её характер не даёт ей себя обмануть. Тем более этот сезон проходил без моего прямого участия и влияния, я был просто наблюдателем, как и мама. Наша миссия состояла только в организационных вопросах, поэтому я дал Даяне возможность начать делать ошибки и набираться опыта самостоятельно.

Что касается причины расставания: Даяна чётко поняла, что больше ничего не будет хорошего в этом сотрудничестве. Даяна властная девочка и требует соответствующего внимания. Например, когда Бажин поздравил Осаку, это была весёлая история с печальным концом (смеётся)", — приводит слова Ястремского "Большой теннис Украины".

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В статье: Даяна Ястремская Саша Бажин
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