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Топ-10 сумасшедших ударов навылет от звезд АТР. ВИДЕО
Принять подачу не так просто, как может показаться на первый взгляд
Канал Tennis TV на YouTube представил топ-10 ударов приемов навылет от лучших теннисистов мира.
В эту подборку попали Новак Джокович, Доминик Тим, Григор Димитров и другие.
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