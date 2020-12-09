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Лопатецкая провалилась на старте турнира в Анталье

Теннис
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Осечка украинки

Лопатецкая провалилась на старте турнира в Анталье
Новина українською

Дарья Лопатецкая в первом раунде турнира ITF W15 в Турции в двух сетах неожиданно проиграла 630-й ракетке мира Зейнеп Сонмез (5:7, 5:7).

Пройти первый раунд в Анталье не смогла и Виктория Петренко. Украинку в двух сетах остановила Мелис Сезер (3:6, 2:6).

На прошлой неделе Лопатецкая в Анталье дошла до четвертьфинала.

В рейтинге WTA Дарья сейчас занимает 355-е место.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Тим и Джокович провели матч года на турнирах АТР.

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В статье: теннис Дарья Лопатецкая
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