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Лопатецкая провалилась на старте турнира в Анталье
Осечка украинки
Дарья Лопатецкая в первом раунде турнира ITF W15 в Турции в двух сетах неожиданно проиграла 630-й ракетке мира Зейнеп Сонмез (5:7, 5:7).
Пройти первый раунд в Анталье не смогла и Виктория Петренко. Украинку в двух сетах остановила Мелис Сезер (3:6, 2:6).
На прошлой неделе Лопатецкая в Анталье дошла до четвертьфинала.
В рейтинге WTA Дарья сейчас занимает 355-е место.
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