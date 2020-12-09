Лопатецкая провалилась на старте турнира в Анталье

Дарья Лопатецкая в первом раунде турнира ITF W15 в Турции в двух сетах неожиданно проиграла 630-й ракетке мира Зейнеп Сонмез (5:7, 5:7).

Пройти первый раунд в Анталье не смогла и Виктория Петренко. Украинку в двух сетах остановила Мелис Сезер (3:6, 2:6).

На прошлой неделе Лопатецкая в Анталье дошла до четвертьфинала.

В рейтинге WTA Дарья сейчас занимает 355-е место.