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Младенович снялась с матча второго круга в Дубае, проведя на корте 25 минут
Кристина не смогла выйти в 1/4 финала
Французская теннисистка Кристина Младенович, посеянная на турнире ITF в Дубае под первым номером, не смогла выйти в четвертьфинал. Она снялась с матча второго круга с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе, пробившейся в основную сетку через квалификацию, при счёте 2:2 в первом сете. Теннисистки провели на корте 25 минут.
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 100 тыс. Русе поспорит с Данкой Ковинич из Черногории.
Ранее Лопатецкая провалилась на старте турнира в Анталье.
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