Младенович снялась с матча второго круга в Дубае, проведя на корте 25 минут

Французская теннисистка Кристина Младенович, посеянная на турнире ITF в Дубае под первым номером, не смогла выйти в четвертьфинал. Она снялась с матча второго круга с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе, пробившейся в основную сетку через квалификацию, при счёте 2:2 в первом сете. Теннисистки провели на корте 25 минут.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 100 тыс. Русе поспорит с Данкой Ковинич из Черногории.

Ранее Лопатецкая провалилась на старте турнира в Анталье.