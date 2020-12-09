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Младенович снялась с матча второго круга в Дубае, проведя на корте 25 минут

Теннис
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Кристина не смогла выйти в 1/4 финала

Младенович снялась с матча второго круга в Дубае, проведя на корте 25 минут
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Французская теннисистка Кристина Младенович, посеянная на турнире ITF в Дубае под первым номером, не смогла выйти в четвертьфинал. Она снялась с матча второго круга с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе, пробившейся в основную сетку через квалификацию, при счёте 2:2 в первом сете. Теннисистки провели на корте 25 минут.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 100 тыс. Русе поспорит с Данкой Ковинич из Черногории.

Ранее Лопатецкая провалилась на старте турнира в Анталье.

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В статье: Кристина Младенович
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