Лопатецкая зачехлила ракетку на турнире в Турции

Во втором раунде 15-тысячника в Анталье Дарья Лопатецкая в статусе второй сеяной неожиданно проиграла 778-й ракетке мира из России Анжелике Исаевой (5:7, 1:6).

Лопатецкая не покидает Анталью с начала декабря. За этот период перспективная украинка провела девять матчей, в которых одержала пять побед при четырех поражениях.