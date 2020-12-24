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Лопатецкая зачехлила ракетку на турнире в Турции
Украинка снова проигрывает
Во втором раунде 15-тысячника в Анталье Дарья Лопатецкая в статусе второй сеяной неожиданно проиграла 778-й ракетке мира из России Анжелике Исаевой (5:7, 1:6).
Лопатецкая не покидает Анталью с начала декабря. За этот период перспективная украинка провела девять матчей, в которых одержала пять побед при четырех поражениях.
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