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Лопатецкая зачехлила ракетку на турнире в Турции

Теннис
(1 голосов)

Украинка снова проигрывает

Лопатецкая зачехлила ракетку на турнире в Турции
Новина українською

Во втором раунде 15-тысячника в Анталье Дарья Лопатецкая в статусе второй сеяной неожиданно проиграла 778-й ракетке мира из России Анжелике Исаевой (5:7, 1:6).

Лопатецкая не покидает Анталью с начала декабря. За этот период перспективная украинка провела девять матчей, в которых одержала пять побед при четырех поражениях.

Ранее UA-Футбол сообщал, что три украинки попали в основную сетку Australian Open.

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В статье: теннис Дарья Лопатецкая
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