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Призовой фонд турнира ATP Cup сокращён в два раза
Он пройдет в феврале 2021 года
Стали известны детали проведения ATP Cup, который пройдёт с 1 по 5 февраля 2021 года в Мельбурне (Австралия), пишет журналист Лука Флорино на своей странице в "Твиттере".
Призовой фонд турнира составил $ 7,5 млн, что в два раза меньше, чем в 2019 году. Снижение общей суммы призовых связано с сокращением числа участников с 24 до 12 команд. При этом названная сумма может быть урезана ещё на 40% в случае низкой посещаемости турнира.
Непобеждённый в одиночном разряде игрок сможет получить не более 500 рейтинговых очков, в парном разряде — не более 250 очков.
С 1 по 3 февраля 2021 года пройдёт групповой этап, 4 февраля состоятся полуфиналы, 5 февраля — финал.
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