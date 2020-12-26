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Леся Цуренко о хейтерах: Чаще всего пожелание - рак чтобы у меня был

Теннис
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Какой-то тихий ужас

Леся Цуренко о хейтерах: Чаще всего пожелание - рак чтобы у меня был
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №146) рассказала, какие слова чаще всего слышит в свой адрес от хейтеров после поражений. Ее цитирует Intersport Украина:

"Хейтерские сообщения не только с нашей стороны прилетают - не только русскоязычные, разные языки бывают. Различные смысловые нагрузки - в основном желают смерти тебе и родственникам. "Сдохни тварь" - это вообще классика. Чаще всего пожелание - рак чтобы у меня был.

Я считаю, что люди просто не понимают, что они вообще пишут. Мне кажется, что они даже какой-то смысл в это не вкладывают. Чистая злость, которая существует 10 минут, затем они остывают и, может даже, удаляют свои сообщения.

Для меня это непонятно. Я не такой человек, который даже в ярости, в худшем состоянии способна сказать человеку что-то плохое", - сказала она.

Напомним, что ранее стало известно место проведения матча Украина - Израиль.

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В статье: Леся Цуренко
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