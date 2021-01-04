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Поспишил и Раонич снялись с турнира в Делрэй-Бич
Это связано с риском пропустить Australian Open
Канадские теннисисты Вашек Поспишил и Милош Раонич снялись с турнира категории ATP 250 в Делрэй-Бич (США), пишет Entry Lists Updates в "Твиттере".
Раонича на турнире заменит 21-летний аргентинец Томас Мартин Этчеверри, Поспишила — Джи-Сун Нам из Южной Кореи.
Турнир стартует завтра, 5 января, и завершится 13 января. Призовой фонд соревнований составит $ 350 тыс.
Энди Маррей, Даниэль Эванс и несколько других теннисистов снялись с турнира в Делрэй-Бич из-за риска пропустить Открытый чемпионат Австралии. Старт Australian Open запланирован на 8 февраля 2021 года.
Квалификация мужского турнира пройдёт в Дохе с 10 по 13 января 2021 года, женского — в Дубае в эти же даты. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.
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