На организаторов Australian Open могут подать в суд

Организаторы Открытого чемпионата Австралии столкнулись с проблемой за месяц до старта соревнований. Владельцы апартаментов в одном из роскошных отелей Мельбурна намерены подать в суд на организаторов в связи с их планами поместить игроков на карантин в эту гостиницу, пишет The Sydney Morning Herald.

Сами владельцы опасаются за своё здоровье и не давали согласия на проживание иностранных игроков.

"Мне 84 года, я нахожусь в группе риска и просто потрясён тем, как они пытаются продавить данное решение, даже не пытаясь проконсультироваться с нами", — сказал один из владельцев.

Теннисисты прибудут в Мельбурн в середине января и отправятся на обязательный 14-дневный карантин. Australian Open пройдёт с 8 по 21 февраля.