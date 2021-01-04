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На организаторов Australian Open могут подать в суд

Теннис
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Все из-за карантина для игроков

На организаторов Australian Open могут подать в суд
Новина українською

Организаторы Открытого чемпионата Австралии столкнулись с проблемой за месяц до старта соревнований. Владельцы апартаментов в одном из роскошных отелей Мельбурна намерены подать в суд на организаторов в связи с их планами поместить игроков на карантин в эту гостиницу, пишет The Sydney Morning Herald.

Сами владельцы опасаются за своё здоровье и не давали согласия на проживание иностранных игроков.

"Мне 84 года, я нахожусь в группе риска и просто потрясён тем, как они пытаются продавить данное решение, даже не пытаясь проконсультироваться с нами", — сказал один из владельцев.

Теннисисты прибудут в Мельбурн в середине января и отправятся на обязательный 14-дневный карантин. Australian Open пройдёт с 8 по 21 февраля.

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В статье: Australian Open
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