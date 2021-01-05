Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина и Костюк узнали соперниц по турниру в Абу-Даби
Старт уже завтра
Элина Свитолина в статусе второй сеяной в первом раунде турнира WTA 500 в Абу-Даби с призовым фондом $565,530 сыграет с 63-й ракеткой мира Джессикой Пегулой из США.
Свитолина и Пегула на уровне WTA ранее не встречались. В случае победы над американкой Элина во втором раунде сыграет с Верой Звонаревой или Фионой Ферро.
Марта Костюк на старте Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open встретится с теннисисткой из квалификации. Во втором круге потенциальной соперницей Костюк является 8-я ракетка турнира Маркета Вондроушова.
В квалификации в Абу-Даби стартуют Валерия Страхова, Надежда Киченок и Екатерина Бондаренко.
Популярное сейчас
- Экс-динамовец Бетао: Украина - самое богатое историей государство среди всех, где я выступал
- Шериф Вернидуба заинтересовался голкипером Вереса
- Тульский Арсенал досрочно вернул Кадири киевскому Динамо
- Стали известны пары с участием украинок на турнире в Абу-Даби
- Защитник Шахтера продемонстрировал свою роскошную киевскую квартиру и рассказал о феях. ФОТО
- Ибрагимович купил огромный лесной массив на Севере за 3 млн евро