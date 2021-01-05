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Свитолина и Костюк узнали соперниц по турниру в Абу-Даби

Теннис
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Свитолина и Костюк узнали соперниц по турниру в Абу-Даби
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Элина Свитолина в статусе второй сеяной в первом раунде турнира WTA 500 в Абу-Даби с призовым фондом $565,530 сыграет с 63-й ракеткой мира Джессикой Пегулой из США.

Свитолина и Пегула на уровне WTA ранее не встречались. В случае победы над американкой Элина во втором раунде сыграет с Верой Звонаревой или Фионой Ферро.

Марта Костюк на старте Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open встретится с теннисисткой из квалификации. Во втором круге потенциальной соперницей Костюк является 8-я ракетка турнира Маркета Вондроушова.

В квалификации в Абу-Даби стартуют Валерия Страхова, Надежда Киченок и Екатерина Бондаренко.

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В статье: Элина Свитолина Марта Костюк
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