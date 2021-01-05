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Бондаренко вышла в финал квалификации турнира в Абу-Даби

Теннис
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Еще две украинки зачехлили ракетки

Бондаренко вышла в финал квалификации турнира в Абу-Даби
Новина українською

Екатерина Бондаренко в первом раунде квалификации на турнире WTA 500 в Абу-Даби с призовым фондом $565,530 за 1 час и 55 минут обыграла Панну Удварди из Венгрии (6:7, 6:2, 6:4).

Бондаренко могла не доводить дело до решающего сета, если бы в первой партии не упустила преимущество в четыре гейма.

Путевку в основную сетку украинка разыграет в матче с 269-й ракеткой мира Валентини Грамматикопулу.

Надежда Киченок на старте квалификации проиграла Джоди Анне Беррейдж (2:6, 3:6), а Валерия Страхова не смогла навязать борьбу Мартине Карегаро (3:6, 3:6).

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В статье: теннис Катерина Бондаренко
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