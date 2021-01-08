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Победный старт Свитолиной в Абу-Даби. ВИДЕО
Смотрим, как украинка открывала новый сезон
Элина Свитолина в первом раунде турнира WTA 500 в Абу-Даби в двух сетах обыграла Джессику Пегулу (6:4, 6:3).
Следующей соперницей украинки на турнире станет теннисистка из России Вера Звонарева.
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