Не отомстила за Свитолину. Костюк вылетела в 1/2 финала в Абу-Даби

Марта Костюк в полуфинале Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open играла с обидчицей Элины Свитолиной Вероникой Кудерметовой. Теннисистки на уровне WTA-тура ранее не пересекались.

Первый сет стал для Костюк отрезком упущенных возможностей. Марта вела 3:1, затем проиграла 4 гейма подряд, но при счете 4:5 не позволила Кудерметовой подать на сет. На тайбрейке украинка на сет-боле на своей подаче допустила грубую невынужденную ошибку и вскоре не выдержала давление россиянки.

Во втором сете Костюк дважды возвращалась в игру после брейков Кудерметовой. При счете 3:5 Марта на приеме отыграла два матч-бола, но в следующем гейме после еще двух отыгранных матч-болов совершила две подряд невынужденных ошибки и покинула турнир.

Марта Костюк в Абу-Даби заработала почти 27 тысяч долларов призовых и 185 рейтинговых очков, что позволит ей с понедельника дебютировать в топ-80.

Абу-Даби. WTA 500 с призовым фондом $565,530. 1/2 финала

Марта Костюк (Украина) – Вероника Кудерметова (Россия) – 6:7, 3:6