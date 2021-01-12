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Не отомстила за Свитолину. Костюк вылетела в 1/2 финала в Абу-Даби

Теннис
(1 голосов)

Первый в карьере финал WTA придется подождать

Не отомстила за Свитолину. Костюк вылетела в 1/2 финала в Абу-Даби
Новина українською

Марта Костюк в полуфинале Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open играла с обидчицей Элины Свитолиной Вероникой Кудерметовой. Теннисистки на уровне WTA-тура ранее не пересекались.

Первый сет стал для Костюк отрезком упущенных возможностей. Марта вела 3:1, затем проиграла 4 гейма подряд, но при счете 4:5 не позволила Кудерметовой подать на сет. На тайбрейке украинка на сет-боле на своей подаче допустила грубую невынужденную ошибку и вскоре не выдержала давление россиянки.

Во втором сете Костюк дважды возвращалась в игру после брейков Кудерметовой. При счете 3:5 Марта на приеме отыграла два матч-бола, но в следующем гейме после еще двух отыгранных матч-болов совершила две подряд невынужденных ошибки и покинула турнир.

Марта Костюк в Абу-Даби заработала почти 27 тысяч долларов призовых и 185 рейтинговых очков, что позволит ей с понедельника дебютировать в топ-80.

Абу-Даби. WTA 500 с призовым фондом $565,530. 1/2 финала

Марта Костюк (Украина) – Вероника Кудерметова (Россия) – 6:7, 3:6

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В статье: Марта Костюк Вероника Кудерметова
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Комментарии (2)
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Gavaec (Kharkov)
12.01.2021 в 13:24
красиво, приятно, ожидаемо....
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-2
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Alex7Chapman (Кропивницький)
12.01.2021 в 13:40
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