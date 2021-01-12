Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не отомстила за Свитолину. Костюк вылетела в 1/2 финала в Абу-Даби
Первый в карьере финал WTA придется подождать
Марта Костюк в полуфинале Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open играла с обидчицей Элины Свитолиной Вероникой Кудерметовой. Теннисистки на уровне WTA-тура ранее не пересекались.
Первый сет стал для Костюк отрезком упущенных возможностей. Марта вела 3:1, затем проиграла 4 гейма подряд, но при счете 4:5 не позволила Кудерметовой подать на сет. На тайбрейке украинка на сет-боле на своей подаче допустила грубую невынужденную ошибку и вскоре не выдержала давление россиянки.
Во втором сете Костюк дважды возвращалась в игру после брейков Кудерметовой. При счете 3:5 Марта на приеме отыграла два матч-бола, но в следующем гейме после еще двух отыгранных матч-болов совершила две подряд невынужденных ошибки и покинула турнир.
Марта Костюк в Абу-Даби заработала почти 27 тысяч долларов призовых и 185 рейтинговых очков, что позволит ей с понедельника дебютировать в топ-80.
Марта Костюк (Украина) – Вероника Кудерметова (Россия) – 6:7, 3:6
Популярное сейчас
- Миллионеры без комплексов. Футболисты Атлетико приехали на тренировку на стареньком Фиате. ВИДЕО
- Один из самых ярких нападающих Украины, автор "паненки" в ворота Швейцарии, празднует 36-летие
- Динамо вернулось из отпуска, а Яремчук остается в Генте. Главные новости от 11 января
- WTA. Абу-Даби. Костюк разгромила Зиданшек и вышла в четвертьфинал турнира
- Невероятная Джорджина веселится на пляже в ОАЭ пока Роналду забивает за Юве. ФОТО
- Невероятный Халк. Денис Попов демонстрирует сумасшедшую мускулатуру. ФОТО