Джокович отреагировал на критику в свой адрес

Первая ракетка мира серб Новак Джокович опубликовал большое заявление по поводу критики в его адрес. Ранее уроженец Белграда обратился к директору Открытого чемпионата Австралии Крэйгу Тили с предложением улучшить условия пребывания игроков на карантине.

"В свете критике в СМИ и соцсетях моего письма к директору Australian Open Крэйгу Тили я хотел бы прояснить несколько вещей. Мои добрые намерения в отношении моих коллег в Мельбурне были неверно истолкованы как эгоистичные, трудновыполнимые и неблагодарные. На самом деле всё не так.

Не всегда действия воспринимаются должным образом. Иногда, размышляя о последствиях, так и хочется попросить самого себя просто расслабиться и наслаждаться своими преимуществами вместо того, чтобы обращать внимание на трудности других. Однако я всегда выбираю делать что-то, несмотря на возможные неблагоприятные последствия и непонимание.

Я искренне беспокоюсь о своих коллегах и прекрасно понимаю, как устроен мир и кто получает больше и почему. Я заработал свои привилегии упорным трудом, и поэтому мне нелегко оставаться сторонним наблюдателем, зная, что любая помощь, жест и доброе слово значили для меня, когда я ещё был незначительной фигурой. Поэтому я использую своё привилегированное положение, чтобы служить, где и когда нужно.

У меня всегда были отличные отношения с Крэйгом. Я уважаю и ценю все усилия, которые он прикладывает, чтобы Australian Open был местом, куда каждый год хочется вернуться. В нашей переписке я использовал возможность предложить ряд потенциальных улучшений карантина для игроков в Мельбурне.

Там было несколько предложений и идей, которые я собрал вместе с другими игроками. Я не собирался никому навредить. Я понимал, что шансы на принятие наших предложений невелики, так же как и моего призыва поместить меня на карантин в Мельбурн вместо Аделаиды. Так как я не мог быть с другими игроками в Мельбурне, я всё равно старался оставаться с ними, чтобы помочь.

Публикации в СМИ произвели впечатление, словно игроки неблагодарны, слабы и эгоистичны из-за их критического мнения о карантине. Мне жаль, что всё свелось к этому. Мы прибыли в Австралию соревноваться. Нелегко не иметь возможности тренироваться и готовиться к турниру. Но никто из нас не противился 14-дневному карантину, как утверждает пресса.

С нетерпением жду возможности сыграть перед зрителями, чтобы ощутить теннисное безумие и энергетику города, которая всегда вела меня к победе. С нетерпением жду встречи с коллегами в Мельбурне. Я потрясён многочисленными сообщениями с выражениями благодарности и любви", — написал Джокович в своём "инстаграме".