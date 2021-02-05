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Бьянка Андрееску не выступит на Australian Open

Теннис
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Она не готова

Бьянка Андрееску не выступит на Australian Open
UA-Футбол
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Канадская теннисистка, восьмая ракетка мира Бьянка Андрееску не сыграет на Открытом чемпионате Австралии. Ее слова цитирует Reuters:

"Я снялась с турнира в Мельбурне в основном потому, что до этого две недели не тренировалась. Мне не хотелось так рисковать перед важным турниром. Сейчас со мной все в порядке, я здорова, готова играть.

Я говорила себе, что должна побольше поиграть перед турниром. И, конечно, двухнедельная изоляция мне совсем не помогла. Я могла заниматься фитнесом, работать с ракеткой, но это нельзя сравнить с игрой на корте" - сказала она.

Напомним, что ранее Свитолина и Костюк получили соперниц по первому кругу АО.

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В статье: Australian Open Бьянка Андрееску
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