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Бьянка Андрееску не выступит на Australian Open
Она не готова
Канадская теннисистка, восьмая ракетка мира Бьянка Андрееску не сыграет на Открытом чемпионате Австралии. Ее слова цитирует Reuters:
"Я снялась с турнира в Мельбурне в основном потому, что до этого две недели не тренировалась. Мне не хотелось так рисковать перед важным турниром. Сейчас со мной все в порядке, я здорова, готова играть.
Я говорила себе, что должна побольше поиграть перед турниром. И, конечно, двухнедельная изоляция мне совсем не помогла. Я могла заниматься фитнесом, работать с ракеткой, но это нельзя сравнить с игрой на корте" - сказала она.
Напомним, что ранее Свитолина и Костюк
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