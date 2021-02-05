Бьянка Андрееску не выступит на Australian Open

Канадская теннисистка, восьмая ракетка мира Бьянка Андрееску не сыграет на Открытом чемпионате Австралии. Ее слова цитирует Reuters:

"Я снялась с турнира в Мельбурне в основном потому, что до этого две недели не тренировалась. Мне не хотелось так рисковать перед важным турниром. Сейчас со мной все в порядке, я здорова, готова играть.

Я говорила себе, что должна побольше поиграть перед турниром. И, конечно, двухнедельная изоляция мне совсем не помогла. Я могла заниматься фитнесом, работать с ракеткой, но это нельзя сравнить с игрой на корте" - сказала она.