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Шесть вопросов по жеребьевке Australian Open
Первый в сезоне турнир Большого шлема готов ворваться в информационное пространство
Обычно в феврале мы уже знаем имена триумфаторов Открытого чемпионата Австралии, но мир под влиянием пандемии COVID-19 сильно изменился с тех пор, как год назад на хардовых кортах Мельбурна Новак Джокович стал 8-кратным чемпионом турнира, а София Кенин здесь же взяла свой первый мэйджор. В 2021-м теннису предшествовал двухнедельный карантин, причем далеко не все игроки на протяжении 14 дней самоизоляции имели доступ к тренировкам на корте.
Накануне на Australian Open сформировались турнирные сетки в одиночных разрядах. Так что же гурманов тенниса ждет в две ближайших недели?
Мужчины
Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия).
Фавориты: Новак Джокович (Сербия), Даниил Медведев (Россия), Доминик Тим (Австрия), Рафаэль Надаль (Испания).
На кого обратить внимание: Андрей Рублев (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Маттео Берреттини (Италия), Янник Синнер (Италия), Алекс Де Минаур (Австралия).
Must watch в первом раунде: Новак Джокович (Сербия) – Жереми Шарди (Франция), Григор Димитров (Болгария) – Марин Чилич (Хорватия), Кеи Нисикори (Япония) – Пабло Карреньо-Буста (Испания), Денис Шаповалов (Канада) – Янник Синнер (Италия), Вашек Поспишил (Канада) – Даниил Медведев (Россия), Кевин Андерсон (ЮАР) – Маттео Берреттини (Италия).
Потенциальные пары 1/4 финала (версия UA-Футбол):
Новак Джокович (Сербия, 1) – Александр Зверев (Германия, 6)
Доминик Тим (Австрия, 3) – Янник Синнер (Италия)/Диего Шварцман (Аргентина, 8)
Андрей Рублев (Россия, 7) – Даниил Медведев (Россия, 4)
Стефанос Циципас (Греция, 5)/Маттео Берреттини (Италия, 9) – Рафаэль Надаль (Испания, 2)
Женщины
Действующая чемпионка: София Кенин (США)
Фавориты: Эшли Барти (Австралия), Наоми Осака (Япония), Серена Уильямс (США), Симона Халеп (Румыния), Гарбинье Мугуруса (Испания), София Кенин (США).
На кого обратить внимание: Виктория Азаренко (Беларусь), Бьянка Андрееску (Канада), Арина Соболенко (Беларусь), Элиза Мертенс (Бельгия).
Must watch в первом раунде: Юлия Путинцева (Казахстан) – Слоан Стивенс (США), Анастасия Павлюченкова (Россия) – Наоми Осака (Япония), Кристина Младенович (Франция) – Мария Саккари (Греция).
Потенциальные пары 1/4 финала (версия UA-Футбол):
Эшли Барти (Австралия, 1) – Каролина Плишкова (Чехия, 6)
София Кенин (США, 4) – Элина Свитолина (Украина, 5)/Виктория Азаренко (Беларусь, 12)
Петра Квитова (Чехия, 9) – Наоми Осака (Япония, 3)/Гарбинье Мугуруса (Испания, 14)
Арина Соболенко (Беларусь, 7)/Серена Уильямс (США, 10) – Симона Халеп (Румыния, 2)
Пожалуй, за последние 10-летие на Australian Open не было более яркого противостояния, чем Новак Джокович против Стэна Вавринки.
Все началось в 2013-м, когда серб в четвертом раунде обыграл швейцарца в сумасшедшем 5-сетовом матче (1:6, 7:5, 6:4, 6:7, 12:10). Спустя год Вавринка на пути к своему первому мэйджору в четвертьфинале сенсационно взял реванш – и снова парням не хватило стандартных пяти сетов (2:6, 6:4, 6:2, 3:6, 9:7). Наконец, в 2015-м Джокович и Вавринка столкнулись в полуфинал – Стэн в статусе действующего чемпиона Australian Open вновь форсировал пятый сет, но в решающей партии на корте остался только Новак (7:6, 3:6, 6:4, 4:6, 6:0). К слову, после этого поражения Вавринка на Шлемах три раза подряд обыграл Джоковича, включая финалы Ролан Гаррос-2015 и US Open-2016.
От очередного противостояния Джоковича и Вавринку отделяют всего три выигранных матча. Теннисисты калибра Тэйлора Фрица, Жереми Шарди и Рейлли Опелки вряд ли создадут проблемы для Новака, а вот Стэну, вероятней всего, в третьем раунде придется иметь дело с Милошем Раоничем, который в Мельбурне за шесть последних лет пять раз доходил до четвертьфинала.
Два года назад Наоми Осака последовательно победила в Нью-Йорке и Мельбурне. Теперь у японки два титула на US Open, но сможет ли она снова оформить дубль на Australian Open и включиться в гонку за статус первой ракетки мира?
На первой неделе австрийского Шлема Осаке будет непросто. Уже в первом раунде жребий бросил на третью сеяную опытную Анастасию Павлюченкову с ее тремя четвертьфиналами в Мельбурне за последние четыре года. Год назад россиянка на Australian Open обыграла Каролину Плишкову, а в 2019-м от руки Павлюченковой здесь же пали Кики Бертенс и Слоан Стивенс. Не станет большим сюрпризом, если Осака пополнит эту компанию.
Потенциально на Осаку во втором раунде выходит экс-четвертая ракетка мира Каролин Гарсия – и это тоже явно не та соперница, с которой Наоми хотела бы столкнуться на столь ранней стадии мэйджора. Наконец, в четвертом круге Осака может сыграть либо с прошлогодней финалисткой Мельбурна Гарбинье Мугурусой, либо с Анжелик Кербер, побеждавшей на австралийском харде в 2016 году.
Рафаэль Надаль после дежурного триумфа на Ролан Гаррос догнал Роджера Федерера по количеству титулов на Шлемах, а в Мельбурне у испанца впервые будет шанс стать единоличным лидером.
В четверти Надаля не оказалось ни одного теннисиста из топ-15, зато тут фигурируют умеющий удивлять Фабио Фоньини (итальянец однажды на Шлеме обыграл Рафу с 0:2 по сетам) и местный любимчик Алекс де Минаур, год назад давший бой грунтовому королю в матче АТР Cup.
Наибольшее беспокойство касательно Надаля вызывают не его соперники по стартовых раундах (при всем уважение к Ласло Дьере, Виктору Троицки и Дэну Эвансу), и даже не Стефанос Циципас, потенциально выходящий на Рафу в четвертьфинале, а состояние здоровье 20-кратного чемпиона мэйджоров.
Из-за проблем с поясницей Надаль так и не сыграл на ATP Cup – к старту Australian Open вторая ракетка мира с единственным выставочным матчем против Доминика Тима.
#AusOpen Projected Quarter-Finals:— Tennis TV (@TennisTV) February 5, 2021
???????? Djokovic v Zverev ????????
???????? Schwartzman v Thiem ????????
???????? Medvedev v Rublev ????????
???????? Tsitsipas v Nadal ????????
Who do you like for the title?
Серена Уильямс вот уже третий год безуспешно пытается догнать Маргарет Корт по количеству Шлемов. После возвращения из декрета легендарная американка проиграла четыре финала, но на Australian Open результаты у Уильямс-младшей более чем скромные – четвертьфинал и третий круг.
Hello Melbourne!— Serena Williams (@serenawilliams) February 2, 2021
????David Gray via @GettyImages pic.twitter.com/LfnVR7VeB3
Жребий у Серены не самый простой. В четвертом круге экс-первая ракетка мира может столкнуться с Ариной Соболенко, которая на стыке сезонов выиграла три турнира и 15 матчей подряд. А в четвертьфинале Уильямс может сыграть со второй сеяной Симоной Халеп или действующей чемпионкой Ролан Гаррос Игой Швентек.
Сейчас же Серена Уильямс прежде всего озабочена не жребием, а состоянием своего правого плеча, из-з проблем с которым американка снялась с полуфинала Yarra Valley Classic против Эшли Барти.
О теоретическом противостоянии Джоковича и Вавринки мы уже поговорили, а ведь это не единственный потенциальный топ-матч первой недели Australian Open.
В третьем круге намечается интригующий блокбастер между прошлогодним финалистом Домиником Тимом и главным теннисистом Австралии последних лет Ником Кирьосом. Сложно представить, что Тим на старте оступится на Михаиле Кукушкине или Доминике Кёпфере, а вот в нынешнем Кирьосе нет никакой уверенности – Ник не играл с января прошлого года, перед Australian Open он столкнулся с проблемами с коленом и в целом не впечатлил своей формой.
Для Тима матч с Кирьосом может стать хорошим тестом перед возможным реваншем с Диего Шварцманом за прошлогоднее поражение на Ролан Гаррос. Аргентинцу с 8-м номером посева на первой неделе австралийского Шлема придется иметь дело с Денисом Шаповалым, Янником Синнером, Феликсом Оже-Альяссимом или Бенуа Пэром.
К слову, Доминик Тим в Мельбурне будет охотиться и за вторым местом в рейтинге АТР. Если Доминик сделает это (победа на Australіan Open+поражение Рафаэля Надаля до полуфинала), то станет первым за 15 лет теннисистом не из «Большой четверки» в топ-2 мировой классификации.
Австралийские теннисистки не побеждали на домашнем Шлеме с момента триумфа Кристин О’Нил в 1978 году. Если не Эшли Барти, первая ракетка мира, то кто?
Барти к первому в сезоне мэйджору подходит в неплохой форме. На Yarra Valley Classic Эшли на отказе Серены Уильямс уже вышла в полуфинал. Да, легких побед у австралийки нет, но это объясняется длительным отсутствием игровой практики, ведь Барти так и не возобновила прошлый сезон после локдауна в марте.
Барти с каждым сезоном улучшает свои результаты на Australian Open – в 2019-м хозяйка кортов остановилась в четвертьфинале, а год назад зачехлила ракетку в 1/2 финала после матча с Софией Кенин. Курс на финал в 2021-м?
Наибольшую опасность амбициям Барти на первой неделе представляет 29-я сеяная Екатерина Александрова – россиянка здорово выступила на Gippsland Trophy, обыграв Симону Халеп и Игу Швентек. Также в одной четверти с Барти оказались Петра Мартич и Анетт Контавейт, а в четвертьфинале у Эшли намечается битва с Каролиной Плишковой. Впрочем, в четверти чешки списывать со счетов Элизу Мертенс и Белинду Бенчич явно раньше времени не стоит.
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