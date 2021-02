Шесть вопросов по жеребьевке Australian Open

Обычно в феврале мы уже знаем имена триумфаторов Открытого чемпионата Австралии, но мир под влиянием пандемии COVID-19 сильно изменился с тех пор, как год назад на хардовых кортах Мельбурна Новак Джокович стал 8-кратным чемпионом турнира, а София Кенин здесь же взяла свой первый мэйджор. В 2021-м теннису предшествовал двухнедельный карантин, причем далеко не все игроки на протяжении 14 дней самоизоляции имели доступ к тренировкам на корте.

Накануне на Australian Open сформировались турнирные сетки в одиночных разрядах. Так что же гурманов тенниса ждет в две ближайших недели?

Australian Open-2021. Гид по турниру

Полная турнирная сетка

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия).

Фавориты: Новак Джокович (Сербия), Даниил Медведев (Россия), Доминик Тим (Австрия), Рафаэль Надаль (Испания).

На кого обратить внимание: Андрей Рублев (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Маттео Берреттини (Италия), Янник Синнер (Италия), Алекс Де Минаур (Австралия).

Must watch в первом раунде: Новак Джокович (Сербия) – Жереми Шарди (Франция), Григор Димитров (Болгария) – Марин Чилич (Хорватия), Кеи Нисикори (Япония) – Пабло Карреньо-Буста (Испания), Денис Шаповалов (Канада) – Янник Синнер (Италия), Вашек Поспишил (Канада) – Даниил Медведев (Россия), Кевин Андерсон (ЮАР) – Маттео Берреттини (Италия).

Потенциальные пары 1/4 финала (версия UA-Футбол):

Новак Джокович (Сербия, 1) – Александр Зверев (Германия, 6)

Доминик Тим (Австрия, 3) – Янник Синнер (Италия)/Диего Шварцман (Аргентина, 8)

Андрей Рублев (Россия, 7) – Даниил Медведев (Россия, 4)

Стефанос Циципас (Греция, 5)/Маттео Берреттини (Италия, 9) – Рафаэль Надаль (Испания, 2)

Действующая чемпионка: София Кенин (США)

Фавориты: Эшли Барти (Австралия), Наоми Осака (Япония), Серена Уильямс (США), Симона Халеп (Румыния), Гарбинье Мугуруса (Испания), София Кенин (США).

На кого обратить внимание: Виктория Азаренко (Беларусь), Бьянка Андрееску (Канада), Арина Соболенко (Беларусь), Элиза Мертенс (Бельгия).

Must watch в первом раунде: Юлия Путинцева (Казахстан) – Слоан Стивенс (США), Анастасия Павлюченкова (Россия) – Наоми Осака (Япония), Кристина Младенович (Франция) – Мария Саккари (Греция).

Потенциальные пары 1/4 финала (версия UA-Футбол):

Эшли Барти (Австралия, 1) – Каролина Плишкова (Чехия, 6)

София Кенин (США, 4) – Элина Свитолина (Украина, 5)/Виктория Азаренко (Беларусь, 12)

Петра Квитова (Чехия, 9) – Наоми Осака (Япония, 3)/Гарбинье Мугуруса (Испания, 14)

Арина Соболенко (Беларусь, 7)/Серена Уильямс (США, 10) – Симона Халеп (Румыния, 2)

Джокович и Вавринка готовят новое шоу?

Пожалуй, за последние 10-летие на Australian Open не было более яркого противостояния, чем Новак Джокович против Стэна Вавринки.

Все началось в 2013-м, когда серб в четвертом раунде обыграл швейцарца в сумасшедшем 5-сетовом матче (1:6, 7:5, 6:4, 6:7, 12:10). Спустя год Вавринка на пути к своему первому мэйджору в четвертьфинале сенсационно взял реванш – и снова парням не хватило стандартных пяти сетов (2:6, 6:4, 6:2, 3:6, 9:7). Наконец, в 2015-м Джокович и Вавринка столкнулись в полуфинал – Стэн в статусе действующего чемпиона Australian Open вновь форсировал пятый сет, но в решающей партии на корте остался только Новак (7:6, 3:6, 6:4, 4:6, 6:0). К слову, после этого поражения Вавринка на Шлемах три раза подряд обыграл Джоковича, включая финалы Ролан Гаррос-2015 и US Open-2016.

От очередного противостояния Джоковича и Вавринку отделяют всего три выигранных матча. Теннисисты калибра Тэйлора Фрица, Жереми Шарди и Рейлли Опелки вряд ли создадут проблемы для Новака, а вот Стэну, вероятней всего, в третьем раунде придется иметь дело с Милошем Раоничем, который в Мельбурне за шесть последних лет пять раз доходил до четвертьфинала.

Осаке придется включаться в игру с первого матча?

Два года назад Наоми Осака последовательно победила в Нью-Йорке и Мельбурне. Теперь у японки два титула на US Open, но сможет ли она снова оформить дубль на Australian Open и включиться в гонку за статус первой ракетки мира?

На первой неделе австрийского Шлема Осаке будет непросто. Уже в первом раунде жребий бросил на третью сеяную опытную Анастасию Павлюченкову с ее тремя четвертьфиналами в Мельбурне за последние четыре года. Год назад россиянка на Australian Open обыграла Каролину Плишкову, а в 2019-м от руки Павлюченковой здесь же пали Кики Бертенс и Слоан Стивенс. Не станет большим сюрпризом, если Осака пополнит эту компанию.

Потенциально на Осаку во втором раунде выходит экс-четвертая ракетка мира Каролин Гарсия – и это тоже явно не та соперница, с которой Наоми хотела бы столкнуться на столь ранней стадии мэйджора. Наконец, в четвертом круге Осака может сыграть либо с прошлогодней финалисткой Мельбурна Гарбинье Мугурусой, либо с Анжелик Кербер, побеждавшей на австралийском харде в 2016 году.

У Надаля лояльный жребий, но что у него со здоровьем?

Рафаэль Надаль после дежурного триумфа на Ролан Гаррос догнал Роджера Федерера по количеству титулов на Шлемах, а в Мельбурне у испанца впервые будет шанс стать единоличным лидером.

В четверти Надаля не оказалось ни одного теннисиста из топ-15, зато тут фигурируют умеющий удивлять Фабио Фоньини (итальянец однажды на Шлеме обыграл Рафу с 0:2 по сетам) и местный любимчик Алекс де Минаур, год назад давший бой грунтовому королю в матче АТР Cup.

Наибольшее беспокойство касательно Надаля вызывают не его соперники по стартовых раундах (при всем уважение к Ласло Дьере, Виктору Троицки и Дэну Эвансу), и даже не Стефанос Циципас, потенциально выходящий на Рафу в четвертьфинале, а состояние здоровье 20-кратного чемпиона мэйджоров.

Из-за проблем с поясницей Надаль так и не сыграл на ATP Cup – к старту Australian Open вторая ракетка мира с единственным выставочным матчем против Доминика Тима.

