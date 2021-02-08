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Рафаэль Надаль: топ-10 моментов на Australian Open. ВИДЕО

Теннис
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Смотрим на главные подвиги испанца в Мельбурне

Рафаэль Надаль: топ-10 моментов на Australian Open. ВИДЕО
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Рафаэль Надаль свою единственную победу на Открытом чемпионате Австралии отпраздновал в 2009 году. Также 20-кратный победитель Шлемов в Мельбурне еще четыре раза доходил до финала.

Свой первый матч на Australian Open-2021 Надаль проведет во вторник против серба Ласло Дьере.

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В статье: Рафаэль Надаль Australian Open
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