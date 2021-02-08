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Свитолина во вторник сыграет на главном корте Australian Open
Статус обязывает
Матч первого раунда Открытого чемпионата Австралии между Элиной Свитолиной и Марией Боузковой пройдет во вторник вторым запуском на корте имени Рода Лэйвера.
Свитолина начнет свой путь на Australian Open не ранее 03:30 по киевскому времени. Перед матчем украинки состоится поединок при участии экс-первой ракетки мира Гарбинье Мугурусы.
Свитолина остается единственной теннисисткой из Украины на первом в сезоне турнире Большого шлема. Сегодня из одиночного разряда после матчей первого раунда выбыли Марта Костюк и Сергей Стаховский.
Первый матч Элины Свитолиной на Australian Open в прямом эфире покажет телеканал Евроспорт.
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