Свитолина во вторник сыграет на главном корте Australian Open

Матч первого раунда Открытого чемпионата Австралии между Элиной Свитолиной и Марией Боузковой пройдет во вторник вторым запуском на корте имени Рода Лэйвера.

Свитолина начнет свой путь на Australian Open не ранее 03:30 по киевскому времени. Перед матчем украинки состоится поединок при участии экс-первой ракетки мира Гарбинье Мугурусы.

Свитолина остается единственной теннисисткой из Украины на первом в сезоне турнире Большого шлема. Сегодня из одиночного разряда после матчей первого раунда выбыли Марта Костюк и Сергей Стаховский.

Первый матч Элины Свитолиной на Australian Open в прямом эфире покажет телеканал Евроспорт.