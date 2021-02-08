Сергей Стаховский: В пятом сете я просто волочил по корту ноги

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал свое поражение в первом круге Australian Open.

"Было две стадии. После первого сета, когда я понимал, что мне будет очень тяжело выиграть еще 2 сета в таком же темпе. После этого посыпался очень сильно. После третьего сета взял паузу, ушел с корта и потом старался цепляться за все шансы, какие есть. Возможно, Лайович тоже где-то запаниковал, хотел закончить быстрее, что ему не удалось.

В пятом сете, если честно, уже спины не было, я просто волочил по корту ноги. Каждый гейм, который я выходил подавать, каждый первый мяч в этих геймах я не мог подать, потому что не было того диапазона движения спины, чтобы подать. Напомню, что игрокам, которые сидели в карантине, обещали, что не будут ставить их матчи в жару.

Сегодня, например, было весь день прохладно. С одной стороны, хорошо, что не было никакого теплового шока. С другой стороны, как бы все замедляется: мячи, корты. Есть и риски протянуть спину. Мне не продуло спину сегодня, просто она уже не выдержала нагрузки", - сказал Стаховский в интервью для "Большой теннис Украины".