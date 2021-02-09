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Свитолина выиграла первый матч на Australian Open
Игра была не такой легкой, как может показаться
В первом раунде лучшая украинская теннисистка и пятый номер мирового рейтинга Элина Свитолина встречалась с 22-летней чешкой Мари Бузковой, которая занимает 50-е место в рейтинге WTA.
В первом сете украинка сделала брейк в четвертом гейме после чего спокойно довела партию до победы - 6:3.
Во втором сете соперницы подарили в начале друг другу свои подачи, после чего уже действовали уверенно до тай-брейка. В конце концов, в решающий момент более высокий опыт Элины сыграл свою роль.
В течение игры Бузкова выполнила на один эйс более чем Свитолина (4 против 3), интересно, что и виннерсов у чешки больше - 28 против 27, и ошибок у обоих равное количество - по 33. В общем равная игра продолжалась ровно 2:00.
В следующем раунде Свитолина сыграет с 16-летней американкой Корри Гауфф, которая в рейтинге занимает 48-ю строчку.
Australian Open. Женщины. Первый раунд
Мария Сиреневая (Чехия, 50) - Элина Свитолина (Украина, 50) 0:2 (3:6, 6:7)
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