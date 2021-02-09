Australian Open. Надаль легко побеждает в трех сетах

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль на старте Открытого чемпионата Австралии уверенно обыграл Ласло Дьере (6:3, 6:4, 6:1). Матч продолжался 1 час и 53 минуты.

Надаль в своем первом официальном матче в 2021 году сделал 6 брейков и однажды не смог защитить свою подачу. Также в активе испанца 5 эйсов, 83% выигранных мячей с первой подачи, 19 виннерсов и 24 невынужденных ошибки.

Во втором круге Australian Open Рафаэля Надаля ждет встреча с американцем Майклом Ммо, который в пяти сетах (7:6, 6:7, 3:6, 7:6, 7:5) прошел серба Виктора Троицки.