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Australian Open. Надаль легко побеждает в трех сетах
Первый шаг Рафаэля к 21-му Шлему?
Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль на старте Открытого чемпионата Австралии уверенно обыграл Ласло Дьере (6:3, 6:4, 6:1). Матч продолжался 1 час и 53 минуты.
Надаль в своем первом официальном матче в 2021 году сделал 6 брейков и однажды не смог защитить свою подачу. Также в активе испанца 5 эйсов, 83% выигранных мячей с первой подачи, 19 виннерсов и 24 невынужденных ошибки.
.@RafaelNadal returns with a win ✌️— #AusOpen (@AustralianOpen) February 9, 2021
The World No.2 eases into the second round of #AO2021.#AusOpen pic.twitter.com/tMgXY8knso
Во втором круге Australian Open Рафаэля Надаля ждет встреча с американцем Майклом Ммо, который в пяти сетах (7:6, 6:7, 3:6, 7:6, 7:5) прошел серба Виктора Троицки.
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