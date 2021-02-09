  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Australian Open. Надаль легко побеждает в трех сетах
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Australian Open. Надаль легко побеждает в трех сетах

Теннис
(1 голосов)

Первый шаг Рафаэля к 21-му Шлему?

Australian Open. Надаль легко побеждает в трех сетах
Новина українською

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль на старте Открытого чемпионата Австралии уверенно обыграл Ласло Дьере (6:3, 6:4, 6:1). Матч продолжался 1 час и 53 минуты.

Надаль в своем первом официальном матче в 2021 году сделал 6 брейков и однажды не смог защитить свою подачу. Также в активе испанца 5 эйсов, 83% выигранных мячей с первой подачи, 19 виннерсов и 24 невынужденных ошибки.

Во втором круге Australian Open Рафаэля Надаля ждет встреча с американцем Майклом Ммо, который в пяти сетах (7:6, 6:7, 3:6, 7:6, 7:5) прошел серба Виктора Троицки.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Надаль Australian Open
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...