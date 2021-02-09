Четыре украинки в среду стартуют в парной сетке Australian Open

Марта Костюк в паре с Александрой Саснович в 04:00 по Киеву на корте №16 первым запуском сыграет с Моной Бартель (Германия) и Чжу Линь (Китай).

Екатерина Бондаренко и Надежда Киченок в Мельбурне стартуют матчем против Марии Боузковой (Чехия) и Сары Соррибес-Тормо (Испания). Этот поединок пройдет на корте №6 третьим запуском не ранее 05:00 по киевскому времени.

Людмила Киченок в дуэте с Еленой Остапенко сыграют против Макото Ниномии (Япония) и Сабрины Сантамарии (США). Встреча состоится четвертым запуском на корте №14 не ранее 06:30 по Киеву.