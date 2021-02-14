  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Элина Свитолина откроет второй день матчей четвертого круга Australian Open
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Элина Свитолина откроет второй день матчей четвертого круга Australian Open

Теннис
(1 голосов)

Украинка борется за четвертьфинал

Элина Свитолина откроет второй день матчей четвертого круга Australian Open

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, пятая ракетка планеты Элина Свитолина в ночь с 14 на 15 февраля сыграет матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.

Наша спортсменка выйдет на корт в 02:00 по киевскому времени.

Матч состоится на главной арене турнира - Rod Laver Arena.

Соперницей украинки за право сыграть в четвертьфинале турнира Большого Шлема станет американка Джессика Пегула (WTA №61).

Также, в 03:30 начнется матч еще одной представительницы Украины Людмилы Киченок. Она в парном разряде сыграет вместе с Еленой Остапенко против дуэта Мелихар / Схурс.

Напомним, что ранее определились первые четвертьфиналистки АО.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Australian Open Элина Свитолина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...