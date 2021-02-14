Элина Свитолина откроет второй день матчей четвертого круга Australian Open

Украинская теннисистка, пятая ракетка планеты Элина Свитолина в ночь с 14 на 15 февраля сыграет матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.

Наша спортсменка выйдет на корт в 02:00 по киевскому времени.

Матч состоится на главной арене турнира - Rod Laver Arena.

Соперницей украинки за право сыграть в четвертьфинале турнира Большого Шлема станет американка Джессика Пегула (WTA №61).

Также, в 03:30 начнется матч еще одной представительницы Украины Людмилы Киченок. Она в парном разряде сыграет вместе с Еленой Остапенко против дуэта Мелихар / Схурс.