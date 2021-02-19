Australian Open. Мертенс и Соболенко выиграли титул в паре

Вторые сеяные в парной сетке Открытого чемпионата Австралии Элиза Мертенс и Арина Соболенко в финале в двух сетах разгромили Барбору Крейчикову и Катержину Синякову (6:2, 6:3).

Мертенс и Соболенко сделали 4 брейка, а в геймах на своей подаче отыграли 10 из 11 брейк-поинтов. Также в активе чемпионок 5 эйсов и 18 виннерсов.

Арина Соболенко и Элиза Мертенс в Мельбурне взяли второй совместный Шлем. Ранее этот дуэт в 2019 году выиграл US Open.