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Australian Open. Мертенс и Соболенко выиграли титул в паре
Подтвердили статус фаворитов
Вторые сеяные в парной сетке Открытого чемпионата Австралии Элиза Мертенс и Арина Соболенко в финале в двух сетах разгромили Барбору Крейчикову и Катержину Синякову (6:2, 6:3).
Мертенс и Соболенко сделали 4 брейка, а в геймах на своей подаче отыграли 10 из 11 брейк-поинтов. Также в активе чемпионок 5 эйсов и 18 виннерсов.
Арина Соболенко и Элиза Мертенс в Мельбурне взяли второй совместный Шлем. Ранее этот дуэт в 2019 году выиграл US Open.
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