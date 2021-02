Король Мельбурна. Как Джокович стал главной звездой в истории Australian Open

По материалам официального сайта ATP

Новак Джокович в минувшее воскресенье в финале Australian Open показательно деклассировал Даниила Медведева и завоевал рекордный девятый трофей в Мельбурн-Парке.

Роман серба с австралийским мэйджором начался 13 лет назад и принес ему ровно половину от его 18 побед на турнирах Большого шлема. Никто в истории не был так успешен в Мельбурне, как Джокович – серб выиграл 82 из 90 матчей (91%) и не проиграл ни одного из девяти финалов.

Теперь у Джоковича два «хет-трика» на Australian Open – после победы над Медведевым Новак продлил свою гегемонию на любимом Шлеме до трех лет, что уже удавалось ему с 2011 по 2013 года. И теперь Джокович всего на два титула отстает от двух 20-кратных чемпионов Шлемов – Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

Вчерашний триумф Джоковича – хороший повод вспомнить, как первая ракетка мира прошел путь от премьерного титула к девятому.

13 лет назад Джокович в статусе третьей ракетки мира в Мельбурне впервые выиграл мэйджор и внес Сербию в перечень стран-победительниц турниров Большого шлема. На пути к финалу 20-летний Новак не проиграл ни одного сета, а в полуфинале он взял убедительный реванш у Роджера Федерера (7:5, 6:3, 7:6) за поражение годичной давности в четвертом раунде.

В финале Джокович в волевом стиле остановил сенсационного Жо-Вильфрида Тсонга (4:6, 6:4, 6:3, 7:6) и заслужил право впервые попозировать для фотографов с трофеем имени Нормана Брукса.

«До этого я был молодым игроком, у которого был большой потенциал и талант, и он как бы двигался вперед. Но выиграть Шлем – это совсем другое», - размышлял Джокович много лет спустя. «Это открыло для меня много дверей. Это позволило мне поверить в себя, что я действительно могу побеждать на крупнейших турнирах и бросать вызов лучшим теннисистам мира».

После первого титула Джокович два года подряд в Мельбурне останавливался в четвертьфинале, но в 2011-м у него уже не было конкурентов. В том году Новак на Australian Open в семи матчах не проиграл ни одного сета – в полуфинале он снова уверенно разобрался с Роджером Федерером, а в финале без лишних вопросов остановил Энди Маррея (6:4, 6:2, 6:3).

Как оказалось позже, на Australian Open Джокович положил начало одному из самых доминирующих сезонов в истории тенниса. В 2011-м Новак выиграл три из четырех Шлемов, стал победителем пяти Мастерсов, на старте сезона выдал серию из 41 выигранного матча подряд и завершил год с 70 победами при всего шести поражениях.

После лучшего сезона в карьере 24-летний Джокович ценой невероятных усилий впервые защитил статус действующего победителя Шлема.

В полуфинале Джокович выдержал эмоциональную битву с Энди Марреем (6:3, 3:6, 6:7, 6:1, 7:5), а в решающем матче австралийского мэйджора за 5 часов и 53 минуты сломил Рафаэля Надаля (5:7, 6:4, 6:2, 6:7, 7:5). Самый продолжительный финал в истории турниров Большого шлема завершился в 1:37 ночи по местному времени, когда Джокович сорвал с себя футболку и закричал так, что даже переполненные трибуны главного корта Мельбурна не смогли заглушить его победный рёв.

Так Новак Джокович стал пятым теннисистом после Рода Лейвера, Пита Сампраса, Роджера Федерера и Рафаэля Надаля с тремя подряд победами на Шлемах, причем в каждом из трех финалов на Уимблдоне, US Open и Australian Open его оппонентом был Надаль.

Джокович продолжил держать Мельбурн-парк в своих руках и в 2013-м году, став первым теннисистом в Открытой эры с тремя подряд титулами на Открытом чемпионате Австралии.

Именно в этом году у Джоковича началась эпичная серия матчей против Стэна Вавринки – швейцарец был невероятно близок к тому, чтобы поставить точку в победной серии Новака на турнире, но все же проиграл в пяти сетах (6:1, 5:7, 4:6, 7:6, 10:12).

Выдержав главное испытание на турнире, Джокович на второй неделе Шлема последовательно обыграл Томаша Бердыха, Давида Феррера и Энди Маррея, что принесло ему шестой мэйджор в карьере и позволило поравняться с такими легендами, как Борис Беккер и Стефан Эдберг.

В 2014-м Вавринка в четвертьфинале взял реванш у Джоковича и отправился навстречу к дебютному Шлему, но уже в следующем году Новак вновь подчинил Мельбурн своей воли.

Теперь с Вавринкой Джокович столкнулся в полуфинале – и вновь теннисисты задержались на корте на максимальные 5 сетов (7:6, 3:6, 6:4, 4:6, 6:0). А в финале серб уже в третий раз не пустил к трофею бедного Энди Маррея (7:6, 6:7, 6:3, 6:0).

Восьмой титул на Шлемах позволил Джоковичу догнать Андре Агасси, однако это была не единственная причина для празднований, ведь именно в Мельбурне Новак взял свой первый мэйджор после рождения первенца Стефана.

«Я думаю, что теперь это имеет более глубокий смысл, большую ценность для моей жизни, потому что я отец и муж», - говорил Джокович о той победе.

В разгар своего исторического доминирования в АТР-туре Джокович в классическом стиле в шестой раз увез титул из Мельбурна с победами над Федерером в полуфинале и над Марреем в финале (6:1, 7:5, 7:6).

Парадоксально, но в тот год на Australian Open наибольшие проблемы Джоковичу доставили не представители «Большой четверки», а Жиль Симон, матч с которым Новак в четвертом круге выиграл только в пяти сетах.

Джокович в Австралии вновь забрал третий Шлем подряд, а спустя несколько месяцев после первого в карьере триумфа на Ролан Гаррос он станет действующим победителем каждого из четырех мэйджоров и соберет так называемый «Ноле Шлем».

Попутно Джокович в статусе шестикратного чемпиона Australian Open догнал по количеству титулов местную легенду Роя Эмерсона. Пройдет еще несколько лет, прежде чем Новак единолично станет самым титулованным игроком в истории Мельбурн-парка.

Джокович не всегда был тотальным гегемоном Australian Open – в 2017-2018 годах лидер рейтинга АТР столкнулся с травмой локтя и игровым кризисом, который затронул и его результаты в Мельбурне. Шокирующие апсеты в матчах с Денисом Истоминым и Чон Хёном несколько подпортили статистику Новака на любимом Шлеме, но в 2019-м он триумфально вернулся в Австралию и начал победную серию, которая длиться до сих пор.

Когда Стефанос Циципас в четвертом раунде сенсационно выбил Роджера Федерера, у Джоковича остался только один серьезный соперник. Конечно, речь о Рафаэле Надале, которого Новак в финале на удивление легко разбил в трех сетах (6:3, 6:2, 6:3). Матч, который должен был стать ремейком легендарного финала 2012 года, на самом деле превратился в игру в одни ворота.

В статусе 15-кратного чемпиона Шлемов Джокович опередил своего кумира Пита Сампраса и впервые поднялся на третье место, уступая только Надалю и Федереру.

Чтобы взять восьмой титул на Открытом чемпионате Австралии, Джоковичу впервые за 8 лет в финале в Мельбурне пришлось задержаться на корте на максимальные пять сетов. Доминик Тим оказал сербу ожесточенное сопротивление – австриец вел 2:1 по сетам и имел брейк-поинт в начале четвертой партии, однако Джокович еще раз доказал, что в решающие моменты на арене имени Рода Лэйвера ему нет равных, сломив будущего чемпиона US Open в пяти сетах (6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4).

Дополнительным бонусом для Джоковича стало возвращение на первую позицию в рейтинге АТР. С тех пор Новак не терял лидерство в мировом рейтинге, а в начале марта он официально станет рекордсменом мужского тура по количеству недель, проведенных в статусе первой ракетки мира.

Вероятно, девятый титул в Мельбурне стал для Джоковича одним из самых драматичных, ведь в третьем раунде Новак в матче с Тэйлором Фрицом получил надрыв мышцы живота и чуть не отдал победу, ведя 2:0 по сетам.

Казалось, травма перечеркивает шансы серба на третий подряд титул в Австралии, однако он хладнокровно преодолел все проблемы, а в финале непринужденно поставил точку в 20-матчевой победной серии Даниила Медведева (7:5, 6:2, 6:2), которому в конце прошлого сезона без особых вариантов проиграл на Итоговом турнире.

It’s one thing to win the #AusOpen trophy ????

It’s another to lift nine of them ????



THIS is how you do it! @DjokerNole#AusOpenwithInfosys | #NextNeverStops | @Infosys pic.twitter.com/vXf8nByqVa