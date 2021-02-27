Илья Марченко: С Энди Марреем я сыграл очень хороший матч, подача сильно помогала

Украинский теннисист Илья Марченко прокомментировал победу на турнире в Биелле и рассказал о планах на сезон. Его слова цитирует XSport:

"В Биелле были специфические условия. У меня получилось к ним приспособиться лучше других. С Энди я сыграл очень хороший матч, подача сильно помогала. Он, соответственно, не очень. Явно не на том уровне, как в прошлый раз в Австралии.

Для меня это, безусловно, запоминающееся событие в любом случае. Есть чем гордиться. И, конечно же, будет видео об этом на моем канале. По поводу второго турнира тоже, в общем-то, все понятно. Я устал. Четвертый турнир подряд. Много матчей. Усталость чувствовалась уже в первом круге. Были сильные перепады в игре, но мне где-то на опыте и уверенности удалось пройти два круга.

С Сеппи уже с первых геймов было ясно, что сегодня я бороться не в состоянии. Во время матча, так как дедлайн был где-то в это время, снялся с турнира в Нур-Султане, куда тоже был заявлен. Похожая ситуация была и во втором Кемпере, я сыграл там пять матчей за шесть дней. А через день уже снова нужно было играть квалификацию следующего турнира. Я думал сняться во втором сете, но соперник занервничал и стал больше ошибаться. В итоге я проиграл 6:7 в решающем.

Какие здесь можно делать выводы? Я сыграл много матчей, большинство выиграл, наверху списка по проценту побед на "челленджерах"в этом году. Многие из них были в трех сетах. Все отлично. Отдохну и буду надеяться, что и дальше сезон будет состоять именно так" - сказал Илья.